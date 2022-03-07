Події

19:18 07.03.2022

Понад 18 тисяч тонн гуманітарної допомоги ввезли на територію України за чотири доби – Мінсоцполітики

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Понад 18 тисяч тонн гуманітарної допомоги ввезли на територію України за чотири доби, повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За останні чотири дні, з 2 березня на територію України ввезено понад 18 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Завдяки спрощенню процедур для постачальників та одержувачів гуманітарної допомоги та самовідданої роботі працівників митниць, логістичних складів, перевізників, Укрзалізниці люди, які постраждали від військових, тимчасово переміщені до безпечних регіонів, швидше отримують необхідне", – наголошується в повідомленні.

Основні позиції гуманітарної допомоги, які надходять в Україну, – це продукти харчування, одяг, засоби особистої гігієни, медикаменти та медичне обладнання, інші товари, необхідні для задоволення життєвих потреб людей, які вимушено змінили місце проживання, постраждали від військових дій, а також приєдналися до територіальної. оборони.

Основні обсяги гуманітарної допомоги надходять через Львівську, Закарпатську, Волинську митницю. Також надходять вантажі через Одеську, Чернівецьку, Черкаську митниці.

Джерело: https://t.me/MinSocUA/2182

Теги: #світ #гумдопомога
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