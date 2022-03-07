Події

18:46 07.03.2022

Комісія ЄС призупиняє співпрацю з російськими організаціями в галузі досліджень, науки та інновацій - Шкарлет

1 хв читати

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що Комісія Європейського Союзу призупиняє співпрацю з російськими організаціями у галузі досліджень, науки та інновацій

"Єврокомісар Марія Габріель зазначила, що на знак солідарності з Україною Комісія ЄС призупиняє співпрацю з російськими організаціями у галузі досліджень, науки та інновацій, а також не укладатиме нових контрактів та угод у рамках програми "Горизонт Європа". Виплати за чинними контрактами вже призупиняються. Усі поточні проєкти в рамках програм "Горизонт Європа" та "Горизонт 2020", у яких беруть участь російські дослідницькі організації, наразі ретельно перевіряються", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

Водночас зазначено, що Габріель доручила запровадити максимальну гнучкість у реалізації проєктів Erasmus+ стосовно українських студентів та працівників українських вишів.

Єврокомісар повідомляє, що українським студентам буде запропоновано доступні варіанти трансферу для виїзду за кордон, надано підтримку з урахуванням їхніх потреб та гарантовано безпеку.

Крім того, провідна торгова асоціація "Цифрова Європа", що об'єднує понад 36 тис. підприємств, включає 96 корпорацій та 39 національних торговельних асоціацій з усієї Європи, наполягає на негайній кіберпідтримці України, яку вони готові надавати.

Джерело: https://t.me/SerhiyShkarlet/707

Теги: #рф #єс #освіта
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:39 07.03.2022
Російському льотчику, який завдавав авіаударів по Харкову та Ізюму, повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

Російському льотчику, який завдавав авіаударів по Харкову та Ізюму, повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

18:16 07.03.2022
Нацкомзв'язку ініціює зниження тарифів на роумінг в ЄС для українців і зниження вартості поштової доставки гуманітарних вантажів

Нацкомзв'язку ініціює зниження тарифів на роумінг в ЄС для українців і зниження вартості поштової доставки гуманітарних вантажів

18:08 07.03.2022
СБУ запустила офіційний бот для збору даних про злочини Росії

СБУ запустила офіційний бот для збору даних про злочини Росії

17:45 07.03.2022
Російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх загиблих військовослужбовців - Верещук

Російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх загиблих військовослужбовців - Верещук

16:40 07.03.2022
Міносвіти рекомендує після закінчення канікул тимчасово призупинити освітній процес або організувати дистанційне навчання

Міносвіти рекомендує після закінчення канікул тимчасово призупинити освітній процес або організувати дистанційне навчання

16:38 07.03.2022
Подоляк: На переговорах із РФ спробуємо довести, що у 21 столітті силою вибивати якісь результати не вдасться

Подоляк: На переговорах із РФ спробуємо довести, що у 21 столітті силою вибивати якісь результати не вдасться

15:45 07.03.2022
Мішель: Найближчими днями ми обговоримо заявку України на членство

Мішель: Найближчими днями ми обговоримо заявку України на членство

15:40 07.03.2022
РФ вкотре зірвала відкриття гумкоридорів із оточених міст - МЗС України

РФ вкотре зірвала відкриття гумкоридорів із оточених міст - МЗС України

15:30 07.03.2022
У Брюсселі найближчими днями обговорять заявку України на вступ до ЄС - Мішель

У Брюсселі найближчими днями обговорять заявку України на вступ до ЄС - Мішель

15:24 07.03.2022
Російські олігархи втрачають на війні з Україною мільярди доларів – Центр протидії дезінформації

Російські олігархи втрачають на війні з Україною мільярди доларів – Центр протидії дезінформації

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Під Миколаєвом загинув український військовий журналіст – А.Геращенко

Верещук: Блокуючи евакуацію із зон бойових дій, Росія взяла в заручники понад 2 тис. іноземних студентів

Єврокомісія підготувала пропозиції щодо позбавлення від енергетичної залежності від РФ - голова ЄК

РФ своїми діями щодо атомних об'єктів України продовжує посилювати ризик всесвітньої ядерної катастрофи – глава Міненерго

У Мелітополі окупанти захопили телевежу та вежі радіозв'язку - мер

ОСТАННЄ

У Київській області 4000 осіб потребують евакуації – радник голови МВС

Перевезення Україною ядерних матеріалів та радіоактивних відходів через воєнний стан неможливе – ДІЯРУ

У Київському зоопарку цілодобово піклуються про тварин, за час війни народилися двоє козенят і двоє лемурів

Під Миколаєвом загинув український військовий журналіст – А.Геращенко

Верещук: Блокуючи евакуацію із зон бойових дій, Росія взяла в заручники понад 2 тис. іноземних студентів

Україна допомогла евакуюватися 146 тис. іноземних студентів та вимагає від РФ припинення вогню для гуманітарних коридорів – МЗС

Світові ринки не отримають 50 млн тонн зерна з України в разі продовження агресії РФ - думка

Єврокомісія підготувала пропозиції щодо позбавлення від енергетичної залежності від РФ - голова ЄК

"Укрзалізниця" звільнила провідників, які вимагають гроші, за місця на евакуаційних поїздах

На Закарпатті викрили агента ФСБ і його співмешканку

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА