Комісія ЄС призупиняє співпрацю з російськими організаціями в галузі досліджень, науки та інновацій - Шкарлет

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що Комісія Європейського Союзу призупиняє співпрацю з російськими організаціями у галузі досліджень, науки та інновацій

"Єврокомісар Марія Габріель зазначила, що на знак солідарності з Україною Комісія ЄС призупиняє співпрацю з російськими організаціями у галузі досліджень, науки та інновацій, а також не укладатиме нових контрактів та угод у рамках програми "Горизонт Європа". Виплати за чинними контрактами вже призупиняються. Усі поточні проєкти в рамках програм "Горизонт Європа" та "Горизонт 2020", у яких беруть участь російські дослідницькі організації, наразі ретельно перевіряються", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

Водночас зазначено, що Габріель доручила запровадити максимальну гнучкість у реалізації проєктів Erasmus+ стосовно українських студентів та працівників українських вишів.

Єврокомісар повідомляє, що українським студентам буде запропоновано доступні варіанти трансферу для виїзду за кордон, надано підтримку з урахуванням їхніх потреб та гарантовано безпеку.

Крім того, провідна торгова асоціація "Цифрова Європа", що об'єднує понад 36 тис. підприємств, включає 96 корпорацій та 39 національних торговельних асоціацій з усієї Європи, наполягає на негайній кіберпідтримці України, яку вони готові надавати.

Джерело: https://t.me/SerhiyShkarlet/707