Світові ринки не отримають 50 млн тонн зерна з України в разі продовження агресії РФ - думка

У разі продовження агресії РФ країна у 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) не зможе експортувати 50 млн тонн зернових культур і зможе засіяти цього сезону лише близько 30-50% від запланованих площ, повідомив генеральний директор агрохолдингу ІМК Алекс Ліссітса виданню Forbes у понеділок.

Це залишить найбідніші країни світу без продовольства, а сотні тисяч людей на планеті будуть приречені на голодну смерть, вважає топменеджер.

"Україна разом із Росією постачають на глобальні ринки близько 30% пшениці. Україна має провідні позиції щодо експорту кукурудзи, соняшникової олії та інших продуктів харчування до ЄС. Загалом Україна забезпечує майже 14% на глобальному ринку продовольства. А це означає, що якщо зараз не зупинити війну, і Україна не "відсіється" і не зможе поставити на глобальні ринки 50 млн тонн зерна, найбідніші країни світу залишаться без продовольства. Тобто сотні тисяч людей просто будуть приречені на голодну смерть", - пояснив Ліссітса.

За його прогнозами, через вторгнення російських військ Україна зможе засіяти в ході весняно-польових робіт близько 30% від запланованих площ, а за найбільш оптимістичними оцінками експертів - до 50% запланованих площ цього сезону, тобто не більше ніж 21 млн га переважно на заході України.

Експерт наголосив, що країна зможе забезпечити себе продуктами харчування, навіть зібравши 30% від запланованого врожаю. Це можливо завдяки значним перехідним запасам – 33,4 млн тонн зернових культур.

При цьому ситуація зі світовою продовольчою безпекою видається значно песимістичнішою, наголосив Ліссітса.

Він нагадав, що найбільшими імпортерами української с/г продукції є Китай, Індія, Нідерланди, Єгипет, Туреччина, Польща, Іспанія, Індонезія, Німеччина, Італія, а також найбідніші країни Африки та Азії.

"Я зараз не говоритиму про фінансові втрати, адже їх досить важко порахувати - йдеться про десятки мільйонів доларів тільки в Україні. Більш актуальні глобальні втрати - продовольча катастрофа в найбільш незахищених і бідних країнах нашої планети", - констатував гендиректор ІМК.

"Щодо Росії, то зараз ця країна стала такою токсичною, що західні експортери просто не братимуть російське зерно", - уточнив експерт.

Як повідомлялося, агрохолдинг "ІМК" призупинив усю виробничу та експортну діяльність після розпочатої Росією 24 лютого повномасштабної війни проти України.

Група компаній спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних культур і виробництві молока в Україні. Обробляє близько 123,3 тис. га землі в Полтавській, Чернігівській і Сумській областях. Володіє потужностями зі зберігання 554 тис. тонн зернових та олійних культур.

За підсумками 2020 року "ІМК" збільшив чистий прибуток у 4,3 раза порівняно з 2019 роком - до $31,71 млн, показник EBITDA - у 1,8 раза, до $71,84 млн, виторг скоротився на 5% - до $161,39 млн.

"ІМК" у 2020 році реалізував 610,93 тис. тонн кукурудзи (-14% порівняно з 2019 роком), пшениці – 118,06 тис. тонн (+54%), соняшнику – 86,83 тис. тонн (+7,1%), соєвих бобів – 1,31 тис. тонн (скорочення у 25 разів).