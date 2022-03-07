Події

17:49 07.03.2022

Киянці повідомлено про підозру в держзраді за збирання та передання інформації про роботу військового аеродрому на Івано-Франківщині

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо киянки, яка збирала інформацію для РФ про роботу військового аеродрому в Івано-Франківській області, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури киянці повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). За даними слідства, з грудня 2021 року підозрювана збирала інформацію про роботу аеродрому військової частини на Прикарпатті та передавала її представникам Російської Федерації", - йдеться у повідомленні, розміщеному у Telegram-каналі відомства.

За інформацією Офісу генпрокурора, жінка оселилася неподалік аеродрому, вивчала місця посадкового курсу літаків, фіксувала за допомогою фото та відеозйомки факти вильотів літаків і надсилала дані окупантам.

"Таким чином підозрювана надавала допомогу у проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваній у вигляді тримання під вартою

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3085

Теги: #аеропорт #держзрада
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