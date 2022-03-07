Події

17:06 07.03.2022

Уряд сформував пакет рішень для підтримки українського бізнесу під час війни - Шмигаль

1 хв читати
Уряд сформував пакет рішень для підтримки українського бізнесу під час війни - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд сформував низку рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни.

"Уряд сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни", - сказав Шмигаль у відеозверненні у понеділок удень.

За його словами, перше рішення - звільнити від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців першої та другої групи під час воєнного стану та протягом року після його завершення.

Друге рішення - звільнити підприємства та фізичних осіб-підприємців третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, призваних до лав ЗСУ, інших озброєних формувань (зокрема, територіальної оборони). Збір буде сплачено за рахунок держави.

Третє - відкласти сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.

Четверте - відстрочення використання РРО для фізичних осіб-підприємців.

П'яте рішення - уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду з усіх питань, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням. Також буде встановлено мораторій на проведення перевірок усіх видів бізнесу.

"Всі ці рішення та низка інших додаткових рішень, необхідних для того, щоб цей пакет підтримки запрацював, вже ухвалені або будуть ухвалені органами влади найближчим часом", - наголосив прем'єр.

Теги: #уряд #бізнес #підтримка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:58 07.03.2022
Співтовариство європейських залізниць та інфраструктури підтримує "Укрзалізницю", солідарно з українським народом

Співтовариство європейських залізниць та інфраструктури підтримує "Укрзалізницю", солідарно з українським народом

16:45 07.03.2022
Клієнти ПриватБанку перерахували на підтримку ЗСУ з карток Бонус+ 250 млн грн

Клієнти ПриватБанку перерахували на підтримку ЗСУ з карток Бонус+ 250 млн грн

15:30 07.03.2022
"АТБ" передав "Охматдиту" 20 тонн гумдопомоги

"АТБ" передав "Охматдиту" 20 тонн гумдопомоги

12:32 07.03.2022
Ferrexpo виділило $1,5 млн у фонд підтримки громад поблизу його підприємств

Ferrexpo виділило $1,5 млн у фонд підтримки громад поблизу його підприємств

11:47 07.03.2022
Бізнес в Україні звільняється від низки податків на час дії воєнного стану та рік після нього - Зеленський

Бізнес в Україні звільняється від низки податків на час дії воєнного стану та рік після нього - Зеленський

10:54 07.03.2022
Зеленський та прем'єр-міністр Індії обговорили боротьбу України з російською агресією

Зеленський та прем'єр-міністр Індії обговорили боротьбу України з російською агресією

22:31 06.03.2022
Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії агресії РФ

Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії агресії РФ

18:31 06.03.2022
Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії агресії РФ

Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії агресії РФ

15:27 06.03.2022
Прем'єр Великої Британії оголосив план дій для поразки Путіна із шести пунктів

Прем'єр Великої Британії оголосив план дій для поразки Путіна із шести пунктів

15:07 06.03.2022
Великий український бізнес створив благодійний фонд Help Ukraine для надання гуманітарної та фінансової допомоги Україні

Великий український бізнес створив благодійний фонд Help Ukraine для надання гуманітарної та фінансової допомоги Україні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Подоляк: На переговорах із РФ спробуємо довести, що у 21 столітті силою вибивати якісь результати не вдасться

РФ збирає жителів населених пунктів, що межують з Україною, для імітації евакуації українців з оточених міст – голова Сумської ОВА

Мішель: Найближчими днями ми обговоримо заявку України на членство

РФ вкотре зірвала відкриття гумкоридорів із оточених міст - МЗС України

Міжнародний суд ООН у найкоротші терміни ухвалить тимчасові заходи щодо РФ

ОСТАННЄ

Ситуація біля Києва залишається важкою, спостерігається гуманітарна криза - МВС України

Пансіонат Comfortlife (Ірпінь) потребує термінової допомоги волонтерів

До окупованого Мелітополя прибув російський бронепоїзд - А. Геращенко

У Запоріжжі працює центр допомоги для людей із зони бойових дій – військова адміністрація

Австрійські парламентарії доставили до України дві вантажівки гуманітарної допомоги

Українці зможуть пробути у Польщі на законних підставах до трьох років - Держприкордонслужба

СБУ затримала агента ФСБ, який займався проведенням інформаційних операцій і збором даних в Україні

Кабмін тимчасово дозволив проводити держреєстрацію незалежно від розташування нерухомості юр- або фізосіб - постанова

Пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною працюватиме до опівночі - МВС

Товариство Червоного Хреста України не має права самостійно організовувати гумкоридори – заява

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА