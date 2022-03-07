Уряд сформував пакет рішень для підтримки українського бізнесу під час війни - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд сформував низку рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни.

"Уряд сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни", - сказав Шмигаль у відеозверненні у понеділок удень.

За його словами, перше рішення - звільнити від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців першої та другої групи під час воєнного стану та протягом року після його завершення.

Друге рішення - звільнити підприємства та фізичних осіб-підприємців третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, призваних до лав ЗСУ, інших озброєних формувань (зокрема, територіальної оборони). Збір буде сплачено за рахунок держави.

Третє - відкласти сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.

Четверте - відстрочення використання РРО для фізичних осіб-підприємців.

П'яте рішення - уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду з усіх питань, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням. Також буде встановлено мораторій на проведення перевірок усіх видів бізнесу.

"Всі ці рішення та низка інших додаткових рішень, необхідних для того, щоб цей пакет підтримки запрацював, вже ухвалені або будуть ухвалені органами влади найближчим часом", - наголосив прем'єр.