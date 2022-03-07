Події

14:43 07.03.2022

На Київщині вже розвезли понад 238 тонн гуманітарної допомоги – голова ОВА

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У Київській області розвезли понад 40 тонн медикаментів та 198 тонн продуктів як гуманітарну допомогу, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Наразі вже розвезено більше ніж 40 тон медикаментів та 198 тон продуктів. Ще 252 тони гуманітарки зараз развозяться по районах з логістичних хабів", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Кулеба уточнив, що товари першої необхідності передають жителям Київської області із Рівненської, Волинської, Львівської, Вінницької, Житомирської областей. Активно допомагає також міжнародне співтовариство – волонтери з Італії, Німеччини, Польщі, Кіпру. До пристоличного регіону посилають продукти харчування, медикаменти, теплий одяг і речі першого споживання.

Для зручності на території області створили логістичні центри, звідки оперативно розвозять одержану допомогу. Деякий гуманітарний вантаж райони отримали прямими рейсами. Звідти "гуманітарку" передають безпосередньо до громад.

Одночасно голова ОВА наголосив, що щойно буде відкрито гуманітарні коридори, допомогу негайно передадуть і людям до міст і селищ, які постраждали. Насамперед – це Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Бородянка, Ворзель.

Джерело: https://t.me/kyivoda/1771

Теги: #гумдопомога #київобласть
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