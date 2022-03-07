Українські мобільні оператори об'єднуються та запускають національний роумінг

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell разом із Міністерством цифрової трансформації України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв'язку разом із Українською асоціацією операторів зв'язку "Телас" повідомляють про запуск національного роумінгу в Україні.

"Це означає, що абоненти можуть переключатися на мережу інших операторів, якщо немає можливості використовувати сигнал свого мобільного оператора. В умовах військової агресії мобільні оператори та Міністерство цифрової трансформації, ДССЗЗІ, НКЕК України і "Телас" об'єднали свої зусилля, щоб забезпечити безперервність послуг зв'язку для своїх абонентів", - йдеться у спільному повідомленні, поширеному у понеділок.

Від сьогодні національний роумінг між операторами запускається у тестовому режимі.

"Насамперед він буде підключений у зоні активних бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом на всій території України. Тобто, при зникненні зв'язку одного оператора абонент зможе підключати вручну зв'язок іншого оператора", - йдеться у повідомленні.

Наразі національний роумінг доступний для голосових дзвінків та SMS-повідомлень в Україні у всіх мобільних операторів.

Для надійного функціонування мережі оператори технічно реалізовуватимуть можливість користуватися національним роумінгом поступово. Спочатку національний роумінг буде підключено для абонентів контрактної форми обслуговування і протягом трьох наступних днів буде підключено абонентів передплатного зв'язку.

Що потрібно знати про використання національного роумінгу для абонентів:

− назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується;

− національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів;

− тарифікація дзвінків та SMS відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.

Як підключитися до мережі іншого оператора:

1. Вимкнути автовибір мережі, знайти та вибрати доступну мережу вручну (Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL). Якщо зареєструватися не вдалося, потрібно спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Після підключення необхідно перевірити можливість проходження дзвінка, SMS.

Якщо не вдається підключитися до мережі іншого оператора, потрібно спробувати перезавантажити телефон.

Оператори наголошують, що важливо щодня намагатися повернутися (підключитися) до мережі свого оператора. Вручну або увімкненням автовибору мережі.

"Звертаємо увагу, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Це може впливати на якість роботи деяких послуг", - наголошується у повідомленні.