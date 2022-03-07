СБУ: Минулої доби затримано "підрозділ" бойовиків "ДНР", агента російської розвідки, колаборантів у низці регіонів

Служба безпеки України продовжує викривати російських воєнних злочинців, зрадників і колаборантів, які допомагають ворогові, інформує українська спецслужба.

У повідомленні СБУ в понеділок у телеграм-каналі, зокрема, зазначено, що за минулу добу на Донеччині затримано цілий "підрозділ" бойовиків терористичної "ДНР": 13 окупантів стріляли по мирних жителях, житлових масивах та об'єктах критичної інфраструктури в Маріуполі, Краматорську, Волновасі, Сартані та Талаківці.

"У Києві: спецпризначенці СБУ затримали агента російської розвідки – директора одного з підприємств "оборонки" у Дніпрі, яке спеціалізується на постачанні та програмному забезпеченні безпілотників. Останнє його завдання від ГРУ РФ – отримати дані про українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил", - ідеться в повідомленні.

Також СБУ інформує про затримання у Миколаєві двох осіб, які збирали та передавали РФ важливу інформацію про військові об'єкти міста та його інфраструктуру.

У Рівному, за інформацією української спецслужби, затримано чоловіка, який збирав і передавав окупантам відомості про транспорт ЗСУ, розташований на заході України. Крім того, його цікавили військові об'єкти одного з міст Рівненської області.

"У Луганській області Слідчі СБУ почали кримінальне провадження щодо колишнього члена "Партії регіонів", який зараз намагається очолити окупаційну адміністрацію в тимчасово окупованому місті Біловодську", - повідомляє СБУ.

У повідомленні уточнюється, що колаборант певний час перебував у "консервації", а до того, у 2014 році, організовував фейковий референдум у Луганській області, де згодом обіймав посаду "міністра сільського господарства ЛНР".

"Наразі під керівництвом збройних сил РФ колаборант організовує роботу органів окупаційної влади та планує їх очолити. Він публічно проголошує, що Біловодськ є територією так званої "ЛНР", закликає місцевих жителів і правоохоронців забезпечити повну підтримку "влади" загарбників. Він перебуває в полі зору українських силовиків і обов'язково відповідатиме за законом", - наголошують у СБУ.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3840