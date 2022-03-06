Зеленський нагородив голів адміністрацій і мерів орденами

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами голів адміністрацій і мерів, які відзначилися в обороні своїх громад.

Як повідомив глава держави у відеозверненні в неділю ввечері, орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджені голова Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов, Миколаївської ОДА - Віталій Кім, Донецької ОДА - Павло Кириленко, Луганської ОДА - Сергій Гайдай, Чернігівської ОДА - В'ячеслав Чаус, Сумської ОДА - Дмитро Живицький.

Орденом мужності нагороджені мер Харкова Ігор Терехов, Миколаєва - Олександр Сенкевич, Чернігова - В'ячеслав Атрощенко, Сум - Олександр Лисенко, Херсона - Ігор Колихаєв, Мелітополя - Іван Федоров, Нової Каховки - Володимир Коваленко.