Зеленський: Зухвалість агресора - чіткий сигнал для Заходу, що застосованих санкцій недостатньо

Президент України Володимир Зеленський вважає "зухвалість агресора" чітким сигналом для Заходу, що застосовані проти РФ санкції недостатні.

"Оскільки там не зрозуміли. Не відчули. Не побачили, що світ справді рішучий", - заявив Зеленський у відеозверненні в неділю ввечері.

Звертаючись до західних політиків, президент сказав: "Ви не сховаєтеся від цієї реальності, ви не сховаєтеся від нових убивств в Україні".

"Ми чули обіцянки - що гуманітарні коридори будуть. Їх немає. Замість гуманітарних коридорів, вони (Росія - ІФ) здатні зробити тільки криваві", - сказав він.

"Ми покараємо кожного, хто вчинив звірство на цій війні, на нашій землі. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по наших містах, по наших людях, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і натискала на "пуск". Для вас не буде жодного тихого місця на цій землі. Окрім могили", - наголосив президент.