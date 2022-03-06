Події

21:14 06.03.2022

"Датагруп" і Volia почали підключати бомбосховища до інтернету

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Провайдер волоконно-оптичної інфраструктури та цифрових послуг компанія "Датагруп", який у червні 2021 року купив 100% групи компаній Volia, запустив програму із забезпечення високошвидкісним інтернетом укриттів та бомбосховищ у всій країні.

"Ми вже підключили до інтернету 128 об'єктів цивільної оборони у 18 областях України. Зокрема, шість із них у Києві. Наші техніки працюють 24\7, щоб українці залишалися на зв'язку, навіть під ворожими обстрілами", - наголошується в повідомленні компанії, поширеному в неділю.

У "Датагруп" наголосили, що зараз є велика проблема відсутності зв'язку із зовнішнім світом, коли українці перебувають у підвалах чи бомбосховищах.

"На жаль, ховатися зараз потрібно все частіше. Тому наша компанія просто не може стояти осторонь. Наші працівники, незважаючи на небезпеку вже майже тиждень, продовжують не лише ремонтувати пошкоджені мережі, а й підключати до Інтернету бомбосховища та укриття в усій країні", - наголосили в керівництві компанії "Датагруп-Volia".

Як повідомлялося, раніше "Датагруп" вирішила здійснити авансовий платіж у розмірі 50 млн грн податків.

Теги: #укриття #інтернет
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