Події

19:28 06.03.2022

Противник продовжує наносити авіаудари в об'єкти цивільної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення – Генштаб ЗСУ

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УКРАЇНА – Російський агресор продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

У селі Липці Харківської області окупанти забирають телефони місцевих мешканців, змушують одягати білі та червоні пов'язки на руки, а на будинках вивішувати білі ганчірки.

Противник завдав масованого ракетного удару в аеропорт "Вінниця" близько другої години дня в неділю, а також протягом дня не припиняються обстріли Маріуполя, Ірпеня та інших міст і сіл України.

Певні підрозділи ЗСУ здійснили контратаку на Маріупольському напрямку та знищили 3 танки, 4 БМП, 2 броньовані машини "Тигр" та близько 30 російських окупантів, двоє загарбників потрапили у полон.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266318519014567

Теги: #зсу #зведення
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