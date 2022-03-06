Противник продовжує наносити авіаудари в об'єкти цивільної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення – Генштаб ЗСУ

УКРАЇНА – Російський агресор продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

У селі Липці Харківської області окупанти забирають телефони місцевих мешканців, змушують одягати білі та червоні пов'язки на руки, а на будинках вивішувати білі ганчірки.

Противник завдав масованого ракетного удару в аеропорт "Вінниця" близько другої години дня в неділю, а також протягом дня не припиняються обстріли Маріуполя, Ірпеня та інших міст і сіл України.

Певні підрозділи ЗСУ здійснили контратаку на Маріупольському напрямку та знищили 3 танки, 4 БМП, 2 броньовані машини "Тигр" та близько 30 російських окупантів, двоє загарбників потрапили у полон.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266318519014567