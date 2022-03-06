Путін і прем'єр Ізраїлю продовжили обмін думками щодо України, зокрема з урахуванням останніх контактів Беннета - Кремль

У розвиток переговорів, що відбулися напередодні в Москві, відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом, повідомляє пресслужба Кремля.

Зазначається, що було продовжено обмін думками щодо ситуації в Україні, "зокрема з урахуванням останніх контактів Нафталі Беннета з керівниками низки держав".

"Володимир Путін і Нафталі Беннет домовилися залишатися на зв'язку", - заявили у Кремлі.