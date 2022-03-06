Українці передали на підтримку ЗС України через "Дію" вже 100 млн грн - Федоров

Київ. 6 березня. Українці передали на підтримку Збройних сил через "Дію" вже 100 млн грн, повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"100 млн гривень на українську армію через "Дію"! Таку суму зібрали завдяки більш ніж 100 тисячам користувачів програми. Дякуємо кожному з вас. Знаємо, що можете ще більше. Разом – до перемоги!", - написав Федоров у Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/zedigital/1277