Події

18:59 06.03.2022

Генсек ООН закликав до паузи у бойових діях в Україні для евакуації населення

1 хв читати
Генсек ООН закликав до паузи у бойових діях в Україні для евакуації населення

Встановити паузу у бойових діях в Україні, щоб забезпечити безпечний прохід мирних жителів з Маріуполя, Харкова та Сум, а також усіх інших місць, охоплених конфліктом, закликав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

У своєму Twitter у неділю він зазначив, що така пауза дозволить також забезпечити доставку життєво необхідних гуманітарних вантажів для тих, хто залишається.

За даними ООН, втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 5 березня включно склали 1123 цивільних, серед них 364 загиблих, зокрема, 25 дітей.

"Реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, водночас, як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується" – зазначає управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Крім того, розпочата Росією війна призвела до того, що кількість біженців з України перевищила 1,5 млн осіб, зазначила у неділю ООН.

Теги: #оон #заклик
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:11 06.03.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 364 цивільних, ще 759 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 364 цивільних, ще 759 поранено – ООН

17:19 06.03.2022
Зеленський створив делегацію України для участі в Міжнародному суді ООН у справі щодо звинувачень у геноциді проти Росії

Зеленський створив делегацію України для участі в Міжнародному суді ООН у справі щодо звинувачень у геноциді проти Росії

16:07 06.03.2022
Екскерівник Carlsberg в Україні закликав данський концерн припинити бізнес у РФ

Екскерівник Carlsberg в Україні закликав данський концерн припинити бізнес у РФ

15:59 06.03.2022
Кулеба закликав світ забезпечити Україні протиповітряну та протиракетну оборону, бойову авіацію

Кулеба закликав світ забезпечити Україні протиповітряну та протиракетну оборону, бойову авіацію

15:19 06.03.2022
Україна просить Радбез ООН запровадити миротворчий контингент для охорони об'єктів критичної промислової інфраструктури - Сибіга

Україна просить Радбез ООН запровадити миротворчий контингент для охорони об'єктів критичної промислової інфраструктури - Сибіга

14:40 06.03.2022
Кулеба закликав українців за кордоном провести публічні заходи на підтримку якнайшвидшого прийняття України до ЄС

Кулеба закликав українців за кордоном провести публічні заходи на підтримку якнайшвидшого прийняття України до ЄС

11:37 06.03.2022
Кількість біженців з України перевищила 1,5 млн - ООН

Кількість біженців з України перевищила 1,5 млн - ООН

23:28 05.03.2022
Кулеба закликав ООН збільшити обсяг гуманітарної допомоги Україні

Кулеба закликав ООН збільшити обсяг гуманітарної допомоги Україні

17:11 05.03.2022
Кулеба закликав світ не купувати російську нафту

Кулеба закликав світ не купувати російську нафту

06:44 05.03.2022
Шмигаль закликав направити на всі п'ять АЕС в Україні миротворчі групи із представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ

Шмигаль закликав направити на всі п'ять АЕС в Україні миротворчі групи із представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Ірпені загинули вісім мирних жителів – мер міста

У результаті атаки російських військ пошкоджено телевежу в Харкові – голова ОВА

У Харкові влучили в телевежу: трансляцію обірвано – "Енергоатом"

Війна в Україні забрала життя щонайменше 364 цивільних, ще 759 поранено – ООН

Обстріляно блокпост в Ясногородці на Київщині, загинуло 5 осіб, ще одну поранено - поліція

ОСТАННЄ

В Ірпені загинули вісім мирних жителів – мер міста

Кулеба знову закликав світ забезпечити Україну бойовою авіацією, опублікувавши знімок 500-кілограмової російської бомби, що впала на житловий будинок

"Метінвест" придбає для тероборони засоби захисту на EUR10 млн

З початку війни з дитячих закладів соціального захисту евакуювали 756 дітей та їхніх опікунів – Київська ОДА

Противник продовжує наносити авіаудари в об'єкти цивільної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення – Генштаб ЗСУ

Путін і прем'єр Ізраїлю продовжили обмін думками щодо України, зокрема з урахуванням останніх контактів Беннета - Кремль

У результаті атаки російських військ пошкоджено телевежу в Харкові – голова ОВА

Українці передали на підтримку ЗС України через "Дію" вже 100 млн грн - Федоров

Блінкен: США працює з Польщею для передання Україні військових літаків

Зеленський обговорив із прем'єром Італії ядерний тероризм РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА