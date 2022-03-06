Російські війська вкотре зірвали формування гуманітарних коридорів – Верещук

Створення гуманітарного коридору з Маріуполя в неділю, 6 березня, зірвала російська сторона, заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасових окупованих територій України Ірина Верещук.

"Як ви знаєте, ми намагаємося відкрити гуманітарні коридори. Сьогодні це мав бути знову Маріуполь. Дії росіян розчаровують: вони знову зірвали відкриття гуманітарного коридору", - заявила Верещук на брифінгу в неділю.

Вона уточнила, що домовленості про відкриття гуманітарного коридору було досягнуто вночі. Збір жителів для евакуації був запланований на період із 9:00 до 11:00.

"На жаль, приблизно о 9:20 почався обстріл "Градами". Гуманітарний коридор так і не запрацював. Ми організували гуманітарний конвой, який мав приїхати із Запоріжжя до Маріуполя. Вісім вантажівок з продуктами та медикаментами. 30 автобусів, які мали допомогти вивезти жінок, дітей, людей похилого віку з Маріуполя на зворотному шляху. Росіяни знову цинічно обстріляли шлях, яким мав рухатися наш гуманітарний конвой", - розповіла Верещук.

"На жаль, я мушу констатувати, що сьогодні ми знов не змогли відкрити гуманітарний коридор через обстріли з боку росіян", - наголосила вона.

Верещук також нагадала, що серед осіб, яких планувалося евакуювати через гуманітарні коридори, також є велика кількість іноземних студентів з Китаю, Туреччини, Індії та інших країн. Українська сторона веде активну роботу з посольствами відповідних країн, а також повідомила про присутність у конвої іноземних громадян російську сторону.

"Пане Ердогане, пане Сі Цзіньпіне і решта. Що ми будемо робити? Ми будемо закликати весь цивілізований світ сказати чітке "ні" такій агресії Путіна, яка вбиває вас, шановні громадяни вільного світу. Ми маємо разом сказати "так" гуманітарним коридорам, бо це потрібно, щоб врятувати життя ваших громадян", - закликала міністр.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/1928