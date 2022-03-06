Війна в Україні забрала життя щонайменше 364 цивільних, ще 759 поранено – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 4:00 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 5 березня 2022 року сягнули 1123 цивільних (у зведенні на добу раніше – 1058), зокрема 364 загиблі (351), повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, тоді як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", – наголошується в документі.

Згідно з ним, це стосується, наприклад, Волновахи, де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшості випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинули 74 чоловіки, 42 жінки, 8 хлопчиків і 4 дівчинки, тоді як стать 13 дітей і 223 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 759 поранених 11 дівчаток і 2 хлопчики, а також 28 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

За день, за даними ООН, кількість загиблих дітей збільшилася на трьох, поранених – на п'ятьох.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на 00:00 5 березня було зафіксовано 65 (63) загиблих та 309 (292) поранених на території, контрольованій урядом, та 23 (23) загиблих та 106 (93) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 276 (265) загиблих та 374 (322) поранених.

У зведенні також йдеться, що, за даними уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, станом на 12:00 6 березня на території, контрольованій урядом, загинуло 38 (28) дітей і було поранено 71 (64).

УВКПЛ ООН також відзначає повідомлення Національної поліції Харківської області, згідно з яким станом на 10:00 5 березня в області загинуло 126 цивільних, з яких 5 дітей, і було поранено 312 осіб.

Збільшення цифр у зазначеному зведенні порівняно з цифрами у попередньому зведенні не слід зараховувати лише до нових випадків, що мали місце 5 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.