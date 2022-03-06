"Vodafone Україна" відновив зв'язок у Херсоні, стабільний зв'язок у Миколаєві та Вінниці

Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" відновила зв'язок у Херсоні.

"Херсон підняли, Миколаїв у нормі, Вінниця також тримається. Та навіть якщо ситуація буде мінятися, наші інженери готові миттєво реагувати і робити все можливе, аби якнайшвидше поновити роботу мережі", - написав на своїй сторінці у Facebook цифровий стратег "Vodafone Україна" Владислав Войтович.

Він також наголосив, що актуальну інформацію зв'язку найкраще уточнюйте в офіційних каналах оператора у соцмережах.