Події

15:53 06.03.2022

"Vodafone Україна" відновив зв'язок у Херсоні, стабільний зв'язок у Миколаєві та Вінниці

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"Vodafone Україна" відновив зв'язок у Херсоні, стабільний зв'язок у Миколаєві та Вінниці

Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" відновила зв'язок у Херсоні.

"Херсон підняли, Миколаїв у нормі, Вінниця також тримається. Та навіть якщо ситуація буде мінятися, наші інженери готові миттєво реагувати і робити все можливе, аби якнайшвидше поновити роботу мережі", - написав на своїй сторінці у Facebook цифровий стратег "Vodafone Україна" Владислав Войтович.

Він також наголосив, що актуальну інформацію зв'язку найкраще уточнюйте в офіційних каналах оператора у соцмережах.

 

Теги: #звязок #відновлення
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