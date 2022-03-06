Ліки, що містять наркотики, як і раніше, відпускатимуть за рецептами – Ляшко

Ліки, які містять наркотичні засоби, як і раніше, відпускатимуть за рецептами, попри скасування рецептурного відпущення для низки препаратів.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, вимога відпускати за рецептом лікаря збережеться, зокрема для лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, для препаратів, що виписують на рецептурних бланках форми №3, комбінованих лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори у кількості, що не перевищує їх гранично допустимої норми, отруйних і сильнодіючих лікарських засобів.

"Для більш простого отримання лікарських засобів під час війни МОЗ дозволило відпущення та реалізацію лікарських засобів без рецепта лікаря. Однак це стосується не всіх препаратів, оскільки є категорія ліків, неконтрольоване вживання яких може завдати більше шкоди здоров'ю, ніж користі", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.