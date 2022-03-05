Події

23:32 05.03.2022

"Укртелеком" відновив зв'язок у 7 областях після пошкодження інфраструктури

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АТ "Укртелеком" відновило зв'язок у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях.

"Менш ніж за п'ять годин відновлено пошкоджену магістраль. Наші фахівці працювали під прикриттям бійців ЗСУ та повернули зв'язок у семи областях", - написав директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначено в повідомленні "Укртелекому", через пошкодження інфраструктури деякий час не було можливості надавати фіксований зв'язок у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях.

"Наші ремонтні бригади зробили все можливе і якнайшвидше відновили послуги в цих областях", - зазначили в компанії.

Водночас в "Укртелекомі" нагадали, що у Чернігівській, Сумській та Херсонській областях тимчасово відсутні послуги через пошкодження інфраструктури під час бойових дій.

Працівники компанії працюють над усуненням пошкоджень.

Джерело: https://www.facebook.com/Ukrtelecom/posts/5629354743757870

Теги: #укртелеком #звязок
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