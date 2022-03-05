Угорщина надає свій рухомий склад для вивезення українців залізничним транспортом і безкоштовно доставляє їх територією країни - УЗ

Угорщина надає рухомий склад, яким регулярно вивозить українців, а також безкоштовно доставляє їх територією країни, повідомляє АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на своєму Тelegram-каналі.

У повідомленні, зокрема, йдеться, що щодня з України до Угорщини відправляються поїзди: Київ – Львів – Мукачево – Захонь – Будапешт (безпересадковий спальний вагон), Мукачево – Чоп – Захонь – Ніредьхаза – Дебрецен – Будапешт (поїзди InterCity).

Крім того, дев'ять разів на день курсують поїзди Чоп - Захонь (прикордонні пасажирські поїзди з пересадкою на станції Захонь, далі за напрямком Ніредьхаза - Дебрецен - Будапешт).

Кількість місць збільшена.

Територією Угорщини із Захоня до Будапешта курсують щодня шість поїздів InterCity (зупинки в Ніредьхазі та Дебрецені) та шість додаткових щоденних поїздів без проміжних зупинок (час у дорозі близько чотирьох годин).

В "Укрзалізниці" також зазначають, що кожен, хто має посвідчення особи (ID-картка, паспорт), виданий владою України, може безкоштовно їздити потягами до Угорщини так званим квитком солідарності. Це також стосується дітей, які подорожують з українськими пасажирами, та не мають власних документів, що засвідчують особу.

"Квиток солідарності перед поїздкою слід придбати лише в касі, він не продається в автоматах або онлайн. Якщо на станції посадки немає каси, квиток солідарності потрібно придбати у провідника на борту поїзда. Під час покупки квитка необхідно зазначити пункт призначення вашої подорожі. Квиток можна придбати для проїзду між будь-якими станціями в Угорщині. Лише один пасажир може подорожувати з одним квитком солідарності. Квиток солідарності має бути у всіх пасажирів незалежно від віку", - уточнили в УЗ.

Безкоштовний квиток солідарності є дійсним у другому класі.

"Для поїздок до Австрії та Словаччини видається квиток солідарності до останньої станції в Угорщині. У цих двох країнах власники українських посвідчень можуть продовжувати свої поїздки безкоштовно (до 7 березня у разі Австрії). Для виїзду з Угорщини, крім Австрії та Словаччини, необхідно купити міжнародний квиток. Рекомендуємо купити міжнародний квиток на великих вокзалах Будапешта", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1358