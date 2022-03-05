Зеленський обговорив із представниками Конгресу США ситуацію в Україні та загрозу для ядерних об'єктів

Президент України Володимир Зеленський провів зум-конференцію з представниками обох палат та обох партій Конгресу США. Загалом до розмови приєдналося понад 200 політиків, повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент розповів про стан справ у країні, про перебіг бойових дій. Зокрема він акцентував увагу на воєнних злочинах, скоєних російською армією: обстрілах шкіл, житлових будинків, дитячих садочків, церков. Глава держави зауважив, що від ракетного обстрілу постраждав меморіал "Бабин Яр", у результаті чого загинули цивільні громадяни", - зазначається в повідомленні.

Окремо Зеленський порушив питання загрози довкіллю України та Європи. За його словами, загарбники становлять загрозу для хімічних та ядерних об'єктів. Вони вже захопили дві АЕС і рухаються у напрямку третьої – Південноукраїнської.

"Цинізм такий, що вони не пускали пожежників на Запорізьку АЕС. Ми не могли вести перемовини з людьми, які не мають освіти, які перебувають у середньовіччі", – зазначив президент.

Він додав, що на території України розташовано 15 атомних блоків, кожен із яких може стати новим Чорнобилем.

Зеленський також повідомив конгресменам, що для захисту цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури Україні потрібна безпека в небі. Це можна забезпечити шляхом закриття повітряного простору над Україною чи постачання Україні літаків радянського виробництва із країн, які досі їх експлуатують.

Також президент закликав і надалі посилювати санкційний тиск на Росію. На думку Зеленського, додатковими дієвими санкціями було б ембарго на імпорт усієї російської продукції і на позбавлення статусу найбільшого сприяння (MFN status).