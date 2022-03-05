Події

17:21 05.03.2022

На Одещині вдень збили 2 російські винищувачі, пілотів захопили – голова обладміністрації

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Два російські літаки збито в небі над Одеською областю в суботу вдень, пілотів захоплено і буде допитано, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Близько третьої години дня наші війська протиповітряної оборони збили два ворожі винищувачі! Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який впав у море неподалік Одеси, інший впав на півночі області. Наразі пілотів захопили та везуть на допит", - написав Марченко у Телеграм.

Водночас голова обладміністрації зазначив, що "мінус два літаки - це десятки збережених життів".

Джерело: https://t.me/odeskaODA/49

Теги: #рф #одещина #літаки
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