На Одещині вдень збили 2 російські винищувачі, пілотів захопили – голова обладміністрації

Два російські літаки збито в небі над Одеською областю в суботу вдень, пілотів захоплено і буде допитано, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Близько третьої години дня наші війська протиповітряної оборони збили два ворожі винищувачі! Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який впав у море неподалік Одеси, інший впав на півночі області. Наразі пілотів захопили та везуть на допит", - написав Марченко у Телеграм.

Водночас голова обладміністрації зазначив, що "мінус два літаки - це десятки збережених життів".

Джерело: https://t.me/odeskaODA/49