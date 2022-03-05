Techiia Holding вже спрямувала 100 млн грн на потреби оборони України та збільшує фонд допомоги

Міжнародний технологічний холдинг Techiia виділив 100 млн грн на потреби оборони України та продовжує збільшувати фонд; до наповнення фонду також приєднався кіберспортивний медіахолдинг WePlay Holding, який є частиною Techiia.

Як повідомляється на сайті WePlay Holding, повний цикл допомоги компанії реалізують через громадську організацію "Фонд Techiia". Виділені кошти вже спрямовують на закупівлю амуніції, засобів захисту, одягу та взуття, тактичних аптечок для ЗСУ, ТрО та логістику за кордоном та в Україні.

"Більшість команди WePlay Holding – українці. Ми створювали кіберспортивні проєкти, які вражали весь світ. Сьогодні ж українські міста вражають ракети Російської Федерації. Ми об'єднали ресурси та можливості всіх компаній, що входять до Techiia, щоб допомогти Україні дати відсіч ворогові. Ми хочемо жити у мирі на рідній землі – й ми зробимо для цього все необхідне. Слава Україні!" – наведено слова CEO WePlay Holding Олега Гуменюка.

У повідомленні наголошується, що наразі фонд продовжує зростати, а охочі фінансово допомогти Україні можуть переказати кошти "Фонду Techiia". Ліміт одного переказу – 149 999 грн (EUR4,5 тис.), обмежень кількості платежів немає. Звіти про використання коштів та надання допомоги регулярно розміщуватимуть на сайті Фонду.

"Фонд Techiia" з 2019 року реалізує благодійні проєкти у сфері охорони здоров'я. Фокус – закупівля обладнання та медикаментів для лікарень, які працюють із дитячою онкологією, а також реабілітація дітей після тяжкого лікування.