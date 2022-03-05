Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho призупиняють роботу в Росії

Іспанська Industria de Diseno Textil SA (Inditex), яка управляє магазинами Zara та Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho та Uterque, тимчасово припиняє роботу 502 магазинів у РФ.

Як повідомляє іспанське видання El Pais з посиланням на заяву компанії, "за нинішніх обставин компанія не може гарантувати безперервність операцій у Росії".

У зв'язку з цим Inditex тимчасово припиняє свою діяльність у 502 магазинах (з яких 86 – Zara) та онлайн.

"Inditex" продовжує віддавати пріоритет своїм працівникам, яких налічує понад 9000 осіб, і з якими вона має намір розробити спеціальний план підтримки", - йдеться у заяві.

Зазначається, що на частку російського бізнесу припадає 8,5% операційного прибутку (EBIT) групи.