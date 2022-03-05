Події

13:14 05.03.2022

Російські окупанти втрачають наступальний потенціал, тривають обстріли об'єктів цивільної інфраструктури – Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти втрачають наступальний потенціал, тривають обстріли об'єктів цивільної інфраструктури – Генштаб ЗСУ

Російська армія в Україні продовжує наступальну операцію в Україні, проте противник втрачає наступальний потенціал, у зв'язку з чим продовжує обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ в суботу.

"Противник продовжує наступальну операцію проти України. У зв’язку з невдалими діями підрозділи ЗС РФ продовжують злочинні дії щодо обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури, що призводить до чисельних втрат цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що російська армія продовжує зосередження основних зусиль на оточенні українських міст Києва, Харкова, Миколаєва, на виході на адміністративні межі в Луганській і Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим, але поступово втрачає наступальний потенціал.

 

Теги: #генштаб #війна #зведення
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