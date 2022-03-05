У суботу збито два російські літаки - Арестович

У суботу вранці Збройні сили України збили два літаки противника, повідомив в інтерв'ю українському телебаченню в суботу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Над Черніговом збили Су-34, одного льотчика знищено, другого взяли в полон. У районі Затоки також збито літак, льотчика взято в полон", - сказав він.

Також, за його словами, було завдано потужного удару в районі Херсона. Загалом, за його словами, ситуація стабільна, наші війська тримають позиції.

Відповідаючи на запитання про втрати противника, Арестович висловив думку, що "10000 оголошених втрат – це скептичні дані". За його словами, військові зазвичай обережні у своїх оцінках.