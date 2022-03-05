У Запорізькій області, за маршрутом евакуйованих з Маріуполя, йдуть бої, влада зараз веде переговори для встановлення режиму тиші – Кириленко

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що підтвердження тиші для евакуації мешканців отримано лише на території Донецької області, далі за маршрутом, у Запорізькій області, йдуть бої, тому зараз тривають переговори для безпечного переміщення громадян по всьому маршруту.

"Маріуполь. Евакуація. Увага! Станом на 10:55 підтвердження тиші отримано на території Донецької області. Але! Далі за маршрутом, у Запорізькій області, йдуть бої. Ведемо переговори з російською стороною щодо підтвердження режиму тиші по всьому маршруту евакуації мирного населення Маріуполя", - написав Кириленко у Telegram-каналі у суботу.

Він ще раз закликав громадян вірити лише офіційній інформації, яка публікується на його сторінках у соцмережах.

Як повідомив раніше Кириленко, евакуація населення відбуватиметься із трьох локацій муніципальними автобусами: СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53); Драматичний театр (Театральна площа, 1); Кальміуська районна адміністрація - (пр. Металургів, 193).

Також слідуючи маршруту гуманітарного коридору в період тиші (з 9:00 до 16:00), можна буде виїхати з міста на особистому транспорті.

Відхилятись від маршруту гуманітарного коридору категорично забороняється.