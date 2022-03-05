Події

10:30 05.03.2022

"Простір" скасувала міжбанківські комісії на час воєнного стану

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Національна платіжна система "Простір" скасувала міжбанківські комісії (інтерчейндж) з операцій оплати товарів та послуг за допомогою платіжних карток "Простір", повідомила пресслужба регулятора в суботу.

"Це рішення спрямоване на стимуляцію безготівкових операцій в умовах військового стану для безпеки як громадян та бізнесу, так і банківських працівників", - процитувала пресслужба директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку Андрія Поддєрьогіна.

Він додав, що ініціатива банків щодо скасування комісії за послуги еквайрингу дасть змогу підтримати торговельно-сервісні підприємства, які забезпечують життєдіяльність під час воєнного стану.

Теги: #система #платежі #простір
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