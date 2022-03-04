Франція разом зі своїми головними партнерами запропонує заходи щодо безпеки ядерних об'єктів в Україні - Єлисейський палац

Франція ініціює заходи щодо гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні, повідомив у п'ятницю Єлисейський палац після консультацій президента Емманюеля Макрона з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі.

"Франція разом зі своїми головними партнерами запропонує найближчими годинами конкретні заходи на базі технічних критеріїв МАГАТЕ з метою гарантування захисту та безпеки п'яти основних ядерних об'єктів України", - йдеться в комюніке президентської канцелярії.

У документі наголошується, що "Росія та Україна повинні на цій основі дійти згоди і спільно забезпечити реалізацію основоположних принципів для збереження безпеки та захисту ядерних установок за нинішніх обставин".

На думку президента Макрона, "Росія також має дозволити вільний, регулярний та безперешкодний доступ персоналу на об'єкти, щоб гарантувати їх подальшу безпечну експлуатацію".

У комюніке наголошується, що французький президент "надзвичайно стурбований ризиками для ядерної безпеки".