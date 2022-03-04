Кабмін визначив "Укрзалізницю" платником за договорами з придбання продовольчих і медичних товарів для військових адміністрацій

Кабінет Міністрів своєю постановою №185 від 2 березня 2022 року уповноважив АТ "Укрзалізниця" (УЗ) в умовах воєнного стану бути платником за тристоронніми договорами з придбання продовольчих і медичних товарів для військових адміністрацій.

Згідно з текстом постанови, уряд уповноважив УЗ замовляти закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок власних коштів, коштів держбюджету та інших залучених коштів для здійснення заходів щодо безперебійного функціонування залізничного транспорту. Зокрема, це стосується закупівель палива та мастильних матеріалів, електроенергії, медикаментів, а також проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт.

Крім того, "Укрзалізниця" уповноважена бути платником за тристоронніми договорами, укладеними з метою задоволення невідкладних потреб функціонування держави, замовником за якими є військові адміністрації, за рахунок коштів держбюджету для придбання необхідних продовольчих і медичних товарів.

Переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, здійснюваних за рахунок власних і залучених коштів, "Укрзалізниця" визначає самостійно, зазначено в документі. Водночас перелік та обсяги закупівлі за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг для заходів щодо безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану визначає Міністерство інфраструктури за поданням УЗ.

У постанові уточнюється, що оплата за тристоронніми договорами, укладеними з метою задоволення невідкладних потреб функціонування держави, здійснюється за погодженням у частині затвердження переліків продукції, постачальників, обсягів і цін на закуповувану продукцію:

- за продовольчу продукцію - з Міністерством аграрної політики та продовольства;

- за медичні товари - з Міністерством охорони здоров'я.

Крім того, згідно з текстом постанови, фінансування витрат "Укрзалізниця" для здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюється незалежно від того, чи передбачені такі витрати, обсяги та джерела фінансування у фінансовому плані компанії.