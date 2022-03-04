Санкції проти РФ не спрямовані на зміну режиму Путіна – Боррель

Санкції проти РФ не спрямовані на зміну режиму президента Росії Володимира Путіна, повідомив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ці санкції - не для того, щоб спровокувати зміну режиму в Росії. Навпаки, ці санкції були запущені війною, і метою є послабити російську економіку, щоб російська економіка відчула наслідки та посилити позицію українців у майбутніх переговорах. Але нічого про зміну режиму", - сказав Боррель на пресконференції за результатами позачергового засідання ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі в п'ятницю.