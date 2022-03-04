Голові Южноградської громади Харківської області повідомлено про підозру в держзраді, його взято під варту

Голові Южноградської громади Харківської області повідомлено про підозру у держзраді за перешкоджання озброєнню української армії, його взято під варту, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру голові Южноградської громади Харківської області за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що представник влади вчинив навмисні дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України - перешкоджав озброєнню військових формувань для захисту міста від вторгнення російських військових.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відповідно до вимог ст. 615 КПК України. Для подальшого досудового розслідування кримінальне провадження направлено до слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3032