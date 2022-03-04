Події

20:23 04.03.2022

Голові Южноградської громади Харківської області повідомлено про підозру в держзраді, його взято під варту

1 хв читати
Голові Южноградської громади Харківської області повідомлено про підозру в держзраді, його взято під варту

Голові Южноградської громади Харківської області повідомлено про підозру у держзраді за перешкоджання озброєнню української армії, його взято під варту, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру голові Южноградської громади Харківської області за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що представник влади вчинив навмисні дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України - перешкоджав озброєнню військових формувань для захисту міста від вторгнення російських військових.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відповідно до вимог ст. 615 КПК України. Для подальшого досудового розслідування кримінальне провадження направлено до слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3032

Теги: #держзрада #харківщина
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:27 03.03.2022
На Харківщині через обстріли загинули вже 34 особи, 285 дістали поранень, зокрема 10 дітей - ДСНС

На Харківщині через обстріли загинули вже 34 особи, 285 дістали поранень, зокрема 10 дітей - ДСНС

04:51 03.03.2022
Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до восьми людей - ЗМІ

Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до восьми людей - ЗМІ

14:07 02.03.2022
Відкрито провадження щодо керівника Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації та його двох заступників

Відкрито провадження щодо керівника Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації та його двох заступників

08:41 02.03.2022
У Харківській області за добу загинула 21 особа, постраждали 112 – голова ОДА

У Харківській області за добу загинула 21 особа, постраждали 112 – голова ОДА

16:53 28.02.2022
Через обстріл у Харкові російськими військами загинули 11 людей, десятки поранені – голова ОДА

Через обстріл у Харкові російськими військами загинули 11 людей, десятки поранені – голова ОДА

15:47 28.02.2022
Мера Куп'янська підозрюють у держзраді за здачу міста - генпрокурор

Мера Куп'янська підозрюють у держзраді за здачу міста - генпрокурор

15:06 28.02.2022
Мера Південного, його заступника, керівника райвідділу поліції та дільничного інспектора затримано за держзраду - голова Харківської обладміністрації

Мера Південного, його заступника, керівника райвідділу поліції та дільничного інспектора затримано за держзраду - голова Харківської обладміністрації

10:15 25.02.2022
За добу на Харківщині рятувальники ліквідували 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, є загиблий та постраждалі

За добу на Харківщині рятувальники ліквідували 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, є загиблий та постраждалі

09:10 08.01.2022
Колишнього голову Комітету нацбезпеки Казахстану Масімова затримано за підозрою в державній зраді

Колишнього голову Комітету нацбезпеки Казахстану Масімова затримано за підозрою в державній зраді

19:20 05.01.2022
На Харківщині затримали поліцейського, який вимагав хабар за приховування злочину

На Харківщині затримали поліцейського, який вимагав хабар за приховування злочину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Боррель закликав до створення гуманітарних коридорів для МКЧХ в Україні

Американський магістральний провайдер відключає російських операторів від своїх мереж - очікується погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів

Якщо впаде Україна – впаде вся Європа, заявив Зеленський

У Сумській області взято під варту 56 російських військових - прокуратура

США не бачать ознак підготовки Білорусі до участі у війні РФ проти України - Пентагон

ОСТАННЄ

Кабмін визначив "Укрзалізницю" платником за договорами з придбання продовольчих і медичних товарів для військових адміністрацій

Подоляк: Інформація про те, що Зеленський залишив Київ – черговий російський фейк

Санкції проти РФ не спрямовані на зміну режиму Путіна – Боррель

Боррель закликав до створення гуманітарних коридорів для МКЧХ в Україні

Американський магістральний провайдер відключає російських операторів від своїх мереж - очікується погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів

Якщо впаде Україна – впаде вся Європа, заявив Зеленський

ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключить від SWIFT

Компанії у світі відмовляються від угод на фондових ринках через війну Росії проти України - WSJ

Кабмін встановив нульову ставку ПДВ на пальне для оборони України

ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключить від SWIFT

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА