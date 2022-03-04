Події

20:10 04.03.2022

Іспанія доправила Україні 1370 протитанкових озброєнь і військової техніки

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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила, що два літаки іспанських військово-повітряних сил доставлять в Україну "наступальні матеріали".

"Вважається, що це 1370 протитанкових засобів та 700 тис. набоїв для штурмових гвинтівок і кулеметів. Цей початковий запас важливий, оскільки предмети можуть використовуватися "людьми з невеликим досвідом поводження зі зброєю". Літаки приземляться в Польщі, недалеко від кордону, а потім зброю забере українська влада", - йдеться у статті Military Leak.

За повідомленнями низки ЗМІ, в Україну відправили реактивні гранатомети Instalaza C-90 та Alcotán-100.

Джерело: https://militaryleak.com/2022/03/03/spain-sends-1370-anti-tank-weapons-and-military-equipment-to-ukraine/?fbclid=IwAR0Ws09a3C3URrkpd-C5yOLz7PEajmlj4

Теги: #допомога #зброя #іспанія
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