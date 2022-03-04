Україна стане учасником-контрибутором Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО – Генштаб ЗСУ

Україна стане учасником-контрибутором Об'єднаного центру передових технологій кібероборони НАТО (ОЦПТКО НАТО), повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначено, що цього тижня представники 27 країн-спонсорів у складі керівного комітету ОЦПТКО НАТО проголосували за прийняття України до складу Об'єднаного центру як учасника-контрибутора.

За словами самого директора Об'єднаного центру Яака Тарієна, участь України посилить обмін кібердосвідом із іншими країнами-учасницями.

"Україна може поділитися цінним досвідом з перших рук щодо деяких супротивників у царині кібербезпеки, який можна буде використати для подальших досліджень, навчання та тренування", – сказав він.

За словами міністра оборони Естонії Калле Лаанет, Україна має цінний досвід кібератак на свою адресу і може поділитися ним з НАТО. Водночас сама Естонія як країна, яка приймає у себе ОЦПТКО НАТО, вже тривалий час співпрацює з Україною щодо посилення її здатності забезпечувати кібербезпеку та стійкість.

Як повідомляється, Об'єднаний центр уже залучав до свого складу країни поза межами НАТО.

ОЦПТКО НАТО є акредитованим в НАТО хабом з кіберінформації, дослідницьким центром та органом, що здійснює підготовку та тренування фахівців з кібербезпеки. Міжнародна військова організація зі штаб-квартирою в Таллінні зосереджена на здійсненні міждисциплінарних прикладних досліджень, проведенні консультацій, підготовці та тренуванні фахівців у галузі кібербезпеки.

Джерело:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=264754842504268&id=100069092624537