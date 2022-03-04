Події

17:49 04.03.2022

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди на захід країни

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АТ "Укрзалізниця" (УЗ) призначило додаткові евакуаційні поїзди на п'ятницю.

Як повідомила "УЗ" у Телеграм-каналі, зокрема, на 17:00 призначено поїзд Харків-Холм (із пересадкою до станції Варшава).

На 22:00 призначено поїзд Київ – Чоп.

На 22:32 – поїзд Одеса – Ужгород.

Раніше "Укрзалізниця" вже призначила на п'ятницю низку додаткових поїздів на захід країни з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя.

Посадка на поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна. Пріоритет віддається дітям, жінкам і людям похилого віку.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1334

Теги: #евакуація #укрзалізниця
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