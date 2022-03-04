Події

17:45 04.03.2022

"Укренерго" просить споживачів не відключати світло у відповідь на фейкові акції

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НЕК "Укренерго" просить споживачів не долучатися до фейкових акцій щодо відключення світла у вечірній час нібито на підтримку України, які є інформаційними атаками російських окупантів.

"Не робіть цього! "Укренерго" офіційно заявляє, що не існує жодних причин обмежувати споживання електроенергії. Масове відключення світла та електроприладів ускладнить балансування енергосистеми України. Не допомагайте ворогові! Не вимикайте світло та електроприлади!" – зазначено у зверненні НЕК, опублікованому у Фейсбуці у п'ятницю.

Теги: #світло #війна #заходи #укренерго
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