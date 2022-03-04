Події

17:23 04.03.2022

ДСНС: У селі Мархалівка Київської області внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, троє з яких - діти

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ДСНС: У селі Мархалівка Київської області внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, троє з яких - діти

Унаслідок обстрілу в селі Мархалівка Фастівського району Київської області загорілися понад вісім приватних житлових будинків, унаслідок чого загинули п'ятеро людей, з них троє дітей, ще одна жінка, можливо, перебуває під завалами, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Близько 15:24 4 березня в с. Мархалівка Фастівського району Київщини в результаті обстрілу сталося загорання 8 приватних житлових будинків. Підрозділи ДСНС евакуювали двох дітей з-під завалів. Станом 16:55 4 березня в с. Мархалівка Фастівського району пожежу в приватних житлових будинках ліквідовано. Внаслідок обстрілу загинули 5 осіб (з них 3 дітей), ще одна жінка, можливо, перебуває під завалами", - наголошується в повідомленні.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4269?single

Теги: #жертви #київщина #обстели
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