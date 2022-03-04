Події

17:14 04.03.2022

Інформація про захоплення окупантами телевежі в Мелітополі та трансляцію з неї російського телебачення не відповідає дійсності - Держспецзв'язку

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Інформація про те, що окупанти в Мелітополі взяли під контроль телевізійну вежу та транслюють з неї російське телебачення, не відповідає дійсності, заявили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"ЗМІ поширюють інформацію про те, що окупанти в Мелітополі взяли під контроль телевізійну вежу та транслюють з неї російське телебачення. Це фейк! Жоден цифровий телевізійний передавач на телевежі в Мелітополі поки що не працює", - йдеться у повідомленні Держспецзв'язку в телеграмі.

Телемовлення в Мелітополі здійснюється за допомогою розташованого за межами телевежі аналогового передавача, до якого Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) не має жодного стосунку.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/1762

Теги: #мелітополь #тб #фейк
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