Події

14:16 04.03.2022

Омбудсмен закликала МКЧХ і правозахисників організувати евакуацію жителів Ворзеля: Місто на межі гуманітарної катастрофи

1 хв читати
Омбудсмен закликала МКЧХ і правозахисників організувати евакуацію жителів Ворзеля: Місто на межі гуманітарної катастрофи

Місто Ворзель Київської області наразі перебуває на межі гуманітарної катастрофи, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, закликавши Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та міжнародні правозахисні організації сприяти створенню безпечної евакуації цивільного населення відповідно до міжнародних гуманітарних норм.

"Щойно отримала інформацію щодо критичної ситуації у м. Ворзелі, де зараз фактично пекло! Ворожі війська продовжуючи злочини проти людства та людяності стріляють по житлових будинках. Мирні мешканці та діти постійно перебувають у підвалах без їжі та води. Літні люди в будинку для людей похилого віку - без ліків і речей першої необхідності", - написала Денісова у Facebook у п'ятницю.

За її словами, у більшості районів міста відсутнє світло, тепло та водопостачання, а у зв'язку з постійними обстрілами відновити їх функціонування неможливо.

"Наразі не створено жодного гуманітарного коридору для можливості виїхати з міста. Агресор блокує дорогу на виїзд. Все це наближає час гуманітарної катастрофи у місті", - зазначила омбудсмен.

Денісова також закликала країни-члени НАТО закрити небо над Україною.

Теги: #омбудсмен #агресія #ворзель
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:41 04.03.2022
Москалькова звернулася до МКЧХ за допомогою в пошуку російських військовополонених в Україні

Москалькова звернулася до МКЧХ за допомогою в пошуку російських військовополонених в Україні

17:27 03.03.2022
На сьогодні повністю або частково зруйновано понад 160 навчальних закладів - Шкарлет

На сьогодні повністю або частково зруйновано понад 160 навчальних закладів - Шкарлет

15:14 03.03.2022
Російська авіація також атакувала дві школи та приватні будинки у Чернігові, 9 загиблих та 4 травмованих - голова Чернігівської ОВА

Російська авіація також атакувала дві школи та приватні будинки у Чернігові, 9 загиблих та 4 травмованих - голова Чернігівської ОВА

13:58 03.03.2022
Прокуратура розпочала розслідування обстрілу збройними силами Росії села Гатне в Київській області

Прокуратура розпочала розслідування обстрілу збройними силами Росії села Гатне в Київській області

12:39 03.03.2022
Росіяни вбили громадянина Бангладеш на судні на рейді біля Миколаєва і захопили в заручники суховантажне судно HELT - Держприкордонслужба

Росіяни вбили громадянина Бангладеш на судні на рейді біля Миколаєва і захопили в заручники суховантажне судно HELT - Держприкордонслужба

11:32 03.03.2022
Удари по українських містах – визнання того, що окупанти нічого не змогли зробити на землі – Зеленський

Удари по українських містах – визнання того, що окупанти нічого не змогли зробити на землі – Зеленський

08:03 03.03.2022
Прокурор МКС у Гаазі Карім Хан розпочав розслідування злочинів, пов'язаних із агресією Росії проти України

Прокурор МКС у Гаазі Карім Хан розпочав розслідування злочинів, пов'язаних із агресією Росії проти України

19:55 02.03.2022
У порту "Ольвія" російська ракета влучила в іноземне судно - Держприкордонслужба

У порту "Ольвія" російська ракета влучила в іноземне судно - Держприкордонслужба

19:40 02.03.2022
У Миколаївській області затримано 28 військовослужбовців РФ – Офіс генпрокурора

У Миколаївській області затримано 28 військовослужбовців РФ – Офіс генпрокурора

19:37 02.03.2022
Взято під варту 10 російських військових у Київській області – генпрокурор

Взято під варту 10 російських військових у Київській області – генпрокурор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА

FATF має намір посилити контроль потоків грошей із Росії, щоб перешкодити обходу санкцій - ЗМІ

"Київводоканал" закликає киян за можливості оплачувати рахунки за послуги водопостачання

ДПЗКУ виготовить понад 7 тис. тонн борошна на знятих із консервації млинах

Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" евакуювала понад 3 тис. жінок і дітей із Ірпеня

ПОЗИЦІЯ РФ У ПЕРЕГОВОРАХ ЖОРСТКА, АЛЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ПІДЕ НА ЖОДНІ ПОСТУПКИ, ЯКІ МОГЛИ Б ПРИНИЗИТИ УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ БОРОТЬБІ ЗА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ КРАЇНИ - ПОДОЛЯК

Українські торговельні мережі знімають із продажу продукцію компанії Coca-Cola через продовження її роботи в РФ

Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА

Російські війська з початку вторгнення пошкодили 15 навчальних закладів у Київській області - голова ОДА

Столтенберг: Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором

Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА

РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ НЕ ДАЮТЬ ДОБРО НА "ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР" ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ ГУМДОПОМОГИ НА ХЕРСОНЩИНУ – ГОЛОВА ОВА

FATF має намір посилити контроль потоків грошей із Росії, щоб перешкодити обходу санкцій - ЗМІ

Генпрокурор: Розпочато розслідування за фактом екоциду у зв'язку із нападом російських військ на ЗАЕС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА