Омбудсмен закликала МКЧХ і правозахисників організувати евакуацію жителів Ворзеля: Місто на межі гуманітарної катастрофи

Місто Ворзель Київської області наразі перебуває на межі гуманітарної катастрофи, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, закликавши Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та міжнародні правозахисні організації сприяти створенню безпечної евакуації цивільного населення відповідно до міжнародних гуманітарних норм.

"Щойно отримала інформацію щодо критичної ситуації у м. Ворзелі, де зараз фактично пекло! Ворожі війська продовжуючи злочини проти людства та людяності стріляють по житлових будинках. Мирні мешканці та діти постійно перебувають у підвалах без їжі та води. Літні люди в будинку для людей похилого віку - без ліків і речей першої необхідності", - написала Денісова у Facebook у п'ятницю.

За її словами, у більшості районів міста відсутнє світло, тепло та водопостачання, а у зв'язку з постійними обстрілами відновити їх функціонування неможливо.

"Наразі не створено жодного гуманітарного коридору для можливості виїхати з міста. Агресор блокує дорогу на виїзд. Все це наближає час гуманітарної катастрофи у місті", - зазначила омбудсмен.

Денісова також закликала країни-члени НАТО закрити небо над Україною.