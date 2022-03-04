Кількість убитих солдатів агресора сягнула 9200 осіб - Зеленський

На ранок 9-го дня війни кількість убитих солдатів агресора сягнула 9200 осіб, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в п'ятницю вранці.

"Наша оборона завдає ворогові максимальних втрат. Майже 9200 убитих окупантів. Ранок дев'ятого дня війни. Ми б'ємо їх під Миколаєвом. Б'ємо під Харковом. Б'ємо під Києвом", - сказав він.

За словами Зеленського, "столиця залишається ключовою мішенню для окупантів". "Але вони не зламають нашу державність. Ніколи. Хоч би що вони робили, вони все одно програють", - заявив він.