Події

10:39 04.03.2022

Найближчим часом окупанти активізують проведення інформаційних спецоперацій проти України – ГУР Міноборони

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Найближчим часом окупанти активізують проведення інформаційних спецоперацій проти України – ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає громадян про активізацію проведення ворогом інформаційних операцій проти України.

"За інформацією ГУР МО України, найближчим часом ворог активізуватиме проведення інформаційних операцій проти нашої держави. Не виконавши завдання з військового бліцкригу, Російська Федерація переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України. Водночас російські окупанти приділяють значну увагу активізації інформаційно-психологічних операцій", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуку в п'ятницю.

Зазначено, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектра сучасних інформаційних засобів.

"Закликаємо українців бути пильними, вірити у Збройні сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел", - підсумували в ГУР Міноборони.

Джерело: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/263612902616804

Теги: #рф #попередження #іпсо
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