Найбільш небезпечні напрямки: Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів та північ Вишгородського району – голова Київської ОДА

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба заявляє, що найбільш небезпечними напрямками області залишаються Житомирська траса, напрямок Бучі, Ірпеня та Гостомеля, Макарів та північ Вишгородського району.

Згідно з повідомленням голови облдержадміністрації, у Бучанському районі ситуація під контролем, але напружена; Макарів постійно під обстрілом; у Бучі, Ірпені та Гостомелі вночі точилися бої.

За його словами, ворог розмістив техніку вздовж Немішаївської громади, Михайлівської Рубежівки, Мили, Бузової.

"Зараз у районі готуються до евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги", - написав він.

У Бориспільському районі комунальні служби та об'єкти інфраструктури працюють у штатному режимі, а також зміцнюються межі району.

У Фастівському районі, в селі Бишів, внаслідок вибуху четверо поранених та один убитий. "Причини вибуху встановлюють. Відпрацювання диверсантів загарбників. Об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичайному режимі, послуги населенню надаються в повному обсязі", - заявив Кулеба.

У Білоцерківському районі обстрілів не було, триває протидія диверсантам. "Перебоїв із подачею електроенергії, води, газу не зафіксовано. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Активізувався волонтерський рух для надання допомоги військовим та населенню", - додав голова ОДА.

У районі Вишгорода ситуація напружена, але контрольована, а північ району залишається окупована ворогом.

Водночас, за його словами, Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи.

"Йде постійне перегрупування сил загарбника. По території Петрівської громади завдано двох ракетних ударів. До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. До захопленого Димера змогли передати медикаменти місцевій лікарні та населенню", - додав він.

У Броварському районі вся територія перебуває під контролем Броварської районної військової адміністрації. "Пересування ворожої техніки на півночі та південному сході району. Внаслідок вчорашніх обстрілів у с. Русанів Великодимерської громади зруйновано близько 20 приватних житлових будинків. У населеному пункті також немає електро-, газопостачання та зв'язку", - зазначив Кулеба.

За його словами, на територію Баришівської громади зайшла ворожа техніка, а в деяких населених пунктах немає світла та води.

"Об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичайному режимі, послуги населенню надаються в повному обсязі", - заявив голова ОДА.

В Обухівському районі ситуація контрольована, всі територіальні громади під контролем, тривають роботи з відновлення інфраструктури та надання необхідної допомоги населенню.

"Усі райони отримають необхідну гуманітарну допомогу для населення та бійців територіальної оборони", - заявив Кулеба.

За словами голови ОДА, найбільш небезпечні напрямки: Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів та північ Вишгородського району

"Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку. Обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктуру. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. У всіх районах Київщини триває боротьба із диверсійними групами", - повідомив Кулеба.