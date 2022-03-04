Спікер ВР закликає до якнайшвидшого встановлення безпілотної зони над Україною

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє про необхідність якнайшвидше встановити безпілотну зону над Україною.

"Цей злочин наочно демонструє необхідність якнайшвидшого впровадження безпілотної зони над Україною для того, щоб захистити не лише Україну, а й Європу, і світ загалом. Зупиніть ядерного маніяка!", - сказав Стефанчук у відеозверненні в п'ятницю.

Спікер парламенту наголосив, що російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. За його словами, це цілеспрямований обстріл із метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу.

"Запорізька атомна електростанція в рази потужніша та небезпечніша за Чорнобиль (Чорнобильська атомна електростанція, на якій у квітні 1986 сталася аварія, що призвела до техногенної катастрофи - ІФ). Усе це свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а, можливо, і людства", - наголосив Стефанчук.