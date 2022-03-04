Події

10:07 04.03.2022

Окупанти завдали ракетного або бомбового удару по 25-й школі в Житомирі - мер

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Окупанти завдали ракетного або бомбового удару по 25-й школі в Житомирі - мер

Російські окупанти у п'ятницю завдали ракетного або бомбового удару по 25-й школі в Житомирі, повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

"Щойно було завдано ракетного або бомбового удару, зараз усе одно, по 25-й школі. Щодо жертв і потерпілих трохи пізніше. Але фактично половина школи зруйнована", - сказав Сухомлин у відеозверненні.

Він уточнив, що наразі тривають рятувальні роботи, й додав, що детальніша інформація буде пізніше.

Теги: #школа #житомир #обстріл
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