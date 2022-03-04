До 30 тис. українців дозволено залишатися в США до 1,5 років - ЗМІ

Адміністрація Джо Байдена запропонувала українцям у США гуманітарну допомогу, яка може захистити від депортації до 30 тис. осіб, повідомляє агентство Associated Press.

Українці можуть залишатися терміном до 18 місяців у межах федеральної програми, відомої як тимчасовий захищений статус. Програма призначена для людей, які рятуються втечею від збройних конфліктів, що тривають, екологічних катастроф або надзвичайних і тимчасових умов.