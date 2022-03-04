МАГАТЕ: за інформацією української влади пожежа на ЗАЄС не зачепила "основне" обладнання

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) проінформувало вночі у п'ятницю, що за інформацією української влади "пожежа на майданчику Запорізької АЕС не зачепила "основне" обладнання".

"Україна повідомляє МАГАТЕ, що пожежа на площадці #Запорізька АЕС не зачепила "основне" обладнання, персонал станції вживає заходів щодо ліквідації наслідків… Про зміну рівнів радіації на майданчику Запорізької АЕС не повідомлялося", - йдеться у повідомленнях у Твітері.

Джерело: https://twitter.com/iaeaorg