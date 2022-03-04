Ядерну безпеку на ЗАЕС порушено, реактори в небезпеці – керівник ЗАЕС

Київ. 4 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Ядерна безпека на Запорізькій атомній станції порушена, повідомив в.о. генерального директора ЗАЕС Ігор Мурашов.

"Ядерну безпеку на ЗАЕС порушено. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є велика небезпека. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці", – цитує його телеграм-канал НАЕК "Енергоатом".

Як повідомлялося, міський голова Енергодара Дмитро Орлов близько 2.00 з четверга на п'ятницю повідомив, що вночі російські військові обстріляли енергоблоки Запорізької АЕС, виникла пожежа.

"Загроза світової безпеки. Внаслідок безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС у Європі палає Запорізька атомна станція", - написав уночі в п'ятницю голова Енергодара Дмитро Орлов у телеграм-каналі.

Напередодні ввечері міністр енергетики Герман Галущенко назвав варварством стрільбу у бік ЗАЕС та спроби її захопити, вказавши, що за це передбачає відповідальність на міжнародному рівні.

Пізніше він заявив, що обстріл російськими військами Запорізької АЕС із важкого озброєння може призвести до наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства, водночас МАГАТЕ не робить необхідних рішень у цьому питанні, щоб зупинити катастрофу.

Джерело: https://t.me/energoatom_ua