Ціни єврооблігацій України в четвер стабілізувалися після 3-денного падіння

Ціни доларових єврооблігацій України, за винятком найдовших випусків, у четвер підросли на 0,3-1% після трьох днів падіння.

За інформацією Bloomberg на 18:00 за Києвом, ціна найкоротших паперів із погашенням у вересні 2022 року становила 43,3% від номіналу, що відповідає дохідності до погашення 287,9% річних.

Єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 99,3% річних, у 2024 році – 76,7% річних, у 2025 році – 58,5% та у 2026 році – 48,1%.

Ставки за паперами з погашенням у 2027-2028 роках знизилися до 42,9-43,6% проти 44,0-44,8% напередодні, а за більш "довгими" паперами з погашенням у 2029-2031 роках вони становили 36,3 -30,7%, тоді як їхня ціна дорівнювала 26,2-26,8% від номіналу.

Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з дохідністю 51,4%, у 2030 році – 30,1%.

Курс ВВП-варантів залишився тим самим – близько 17,5% від номіналу.