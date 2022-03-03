Події

23:27 03.03.2022

Українські війська за два дні знищили в Куйбишевому близько 245 одиниць техніки противника, особовий склад, величезні обсяги палива та 30 вертольотів – голова Миколаївської ОВА

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Українські війська за два дні знищили в Куйбишевому близько 245 одиниць російської техніки, особовий склад противника, величезні обсяги палива та 30 вертольотів, повідомив голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім.

"За два дні відпрацювання аеродрому та військової бази біля Херсона в Куйбишевому вдалося знищити близько 245 одиниць техніки противника, а також особовий склад, величезні обсяги палива та 30 вертольотів. Це була стратегічна база окупантів. Дякуємо Херсону за допомогу", - написав Кім у своєму Телеграм-каналі.

Стосовно пошкодження житлових будинків він підтвердив інформацію про те, що кілька снарядів влучили в першу лінію, але жертв, за словами голови ОВА, немає.

"Сьогодні ми цілий день ганялися за колонами ворогів і наздогнали. Одна колона із села Піски, друга недалеко від Баштанки. Зараз там ними займаються мисливці", - додав Кім.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/404

Теги: #миколаївщина #ситуація
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